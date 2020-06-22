При госпитализации и отправке в санаторий и лагерь необходимо сдать анализы на COVID

В Казани госпитализация пациентов, за исключением случаев оказания экстренной и неотложной помощи, проводится после предоставления результатов анализов на коронавирус и справки об отсутствии контакта с заболевшими COVID-19. Об этом сегодня на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

По словам Жаворонкова, госпитализация по справкам и результатам анализов в стационары проводится для оказания медпомощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, а также высокотехнологичной медицинской и специализированной помощи. Так, справка об отсутствии контакта с больным COVID-19 действительна в течение 3 дней, а результаты анализов на коронавирусную инфекцию нового типа — за 7 дней до дня госпитализации. «Обследования проводятся в медицинской организации, к которой пациент прикреплен полисом ОМС», — добавил он.

С началом работы санаториев и детских лагерей возобновились медосмотры для получения санитарно-курортной карты и справки. Они проводятся не менее чем за 14 дней до отъезда у участкового врача-терапевта или педиатра, также нужно пройти тест на COVID-19. Важно, что результат должен быть получен не позднее чем за 2 суток до отъезда в санаторий.

Для ребенка, отправляющегося в лагерь, осмотр должен проводиться не менее чем за 21 день до отъезда, а справка должна быть получена не ранее чем за 3 дня до отъезда.

В Татарстане, по данным на 14 июня, открылся всего один санаторий.