Главное о коронавирусе на 16 июня: новорожденные с пневмонией, отмена парадов Победы

В Татарстане 4 тысячи заболевших

За последние сутки в Татарстане подтвердились 43 новых случая COVID-19, из них один — завозной, 42 — контактные. 18 человек госпитализированы, 25 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная формы).

Больше всего заболевших в Казани (19 человек).

Всего в Татарстане зарегистрирован 4 001 случай заболевания. Выздоровели за весь период 2 835 человек (с подтвержденным диагнозом COVID-19), в том числе 11 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 11. На лечении остаются 1 155 человек.

На ТНВ вышел резонансный репортаж о том, как работают медики в «красной зоне» казанской горбольницы №7. Основной вывод, который можно из него сделать, — ситуация не становится легче, наоборот. Больные прибывают и прибывают, медики — в группе риска, госпиталь забит до отказа. «Никакого света в конце тоннеля не видно пока», — говорит ведущий выпуска.



В Татарстане рассказали о правилах работы общепита. Маски и перчатки с посетителей требовать не будут.



В Казани у женщины с COVID-19 родились двойняшки с врожденной пневмонией. Мама и дети прошли лечение в РКБ и через месяц выписались домой.

Заместитель председателя Набережночелнинского городского суда Ленар Хасимов установил рекорд скорости принятия решения в делах о нарушении самоизоляции — на одно он тратил всего 16 секунд.

Челны привлекают врачей из соседних городов в «ковидные» госпитали.



В Казань прибыл вывозной рейс с туристами из Еревана и Антальи.



«Интурист» запустил продажу туров в Казань и по Республике Татарстан.



С июля из Казани и Нижнекамска возобновляются рейсы в Геленджик.



В Татарстане поймали продавца некачественных экспресс-тестов для диагностики COVID-19.

В школах Набережных Челнов заговорили о дистанционном обучении до января 2021 года.



Президент УНИКСа Евгений Богачев сообщил, что бюджет казанского клуба на следующий сезон может сократиться на 10—15% из-за коронавируса.

В регионах отменяют парады Победы

За последние сутки в России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 767 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 545 458, а выздоровевших — до 294 306 человек.

Зафиксировано 193 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 7 284 человека.



Топ регионов России по числу заболевших

Как минимум в 13 российских городах отменили парады Победы. В Набережных Челнах и Уфе тоже решили отказаться от парада.



Правительство оплатит 60% расходов по переводу машин с бензина на газ — это антикризисная мера для малого, среднего бизнеса и самозанятых.

Москва переходит к следующему этапу снятия ограничений. Сегодня в столице открылись летние веранды ресторанов и кафе, музеи, библиотеки и стоматологические клиники.



Глава Башкортостана Радий Хабиров разрешил не носить перчатки в общественных местах.



Выплаты на детей от 3 до 16 лет (единовременные выплаты по 10 тысяч рублей) получили родители 20 млн детей.

«Инвитро» выявила антитела к коронавирусу у каждого седьмого россиянина.

В Рязани первыми в России включили пятерых пациентов в испытание препарата для лечения тяжелых больных с коронавирусом.

Приехавшие на игру болельщики футбольного клуба «Ростов» будут помещены в обсерватор вместо гостевого матча в Сочи против одноименной команды из-за карантина в Краснодарском крае.

В мире 8 млн заболевших

По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 8 035 364. Умерли 436 918 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 114 026). На второй строчке — Бразилия (888 271), Россия на третьем месте (536 484). На четвертом месте — Индия (343 091), на пятом — Великобритания (298 315).

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 8 млн человек.

Банк Японии расширил меры поддержки бизнеса до $1,02 трлн.

Испания откроет границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня.

В Финляндии отменили режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.

На оптовом рынке в Пекине обнаружили новый коронавирус, и он, возможно, более заразен того, что был в Ухане.

Церемония вручения премии «Оскар», которая должна была пройти в конце февраля 2021 года, перенесена на 25 апреля 2021 года.

Власти США отозвали разрешение на применение противомалярийного препарата гидроксихлорохина в борьбе с коронавирусом.

В Италии зафиксировали самый низкий прирост жертв коронавируса с марта.

Пульмонолог из Испании Эусеби Чинер назвал продукты, которые способствуют защите легких от коронавируса — это яйца, цельный рис и рыба.

Лилия Ахкиямова