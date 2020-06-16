«Интурист» запустил продажу туров в Казань

Туроператор «Интурист» расширил ассортимент турпакетов на отдых внутри России. Помимо Сочи, Крыма и Анапы, в системе бронирования компании появились туры еще в 10 регионов РФ, в том числе в Татарстан. Туры в Казань и по Татарстану сейчас пользуются большой популярностью, сообщает АТОР.

Наибольшим спросом пользуются короткие экскурсионные и релакс-туры выходного дня.

Как рассказал исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин, запрет на въездной туризм освободил значительные емкости на популярных туристических маршрутах. Туристы испытывают интерес к внутрироссийским маршрутам. «Итоги продаж прошлой недели показали двукратный прирост бронирований по сравнению с позапрошлой», — сказал он.

В продаже «Интуриста» также появились туры на Север России — в Мурманcкую, Новгородскую и Ленинградскую области, Республику Карелия. Расширена линейка туров в Калининград и область (в т.ч. санатории), в Поволжье, на Юг России — туры в Кавминводы. В продаже есть туры на Алтай, на Байкал (с прилетом в Бурятию) и на Камчатку.

В начале июня председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов заявил, что российским туристам в Татарстане предложат 25% скидки в ресторанах и бесплатное проживание детей.

