В Татарстане рассказали о правилах работы общепита: «Маски и перчатки с посетителей не требуем»

В Татарстане рассказали о правилах работы предприятий общественного питания. Подробные требования опубликовала пресс-служба уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей.

Так, от посетителей не будут требовать наличия масок и перчаток. Для сотрудников маски и перчатки обязательны при работе с гостями.

Нельзя допускать к работе сотрудников с повышенной температурой или признаками ОРВИ. Посетители с такими же признаками тоже не могут оставаться в заведении.

Каждые 2—4 часа нужно дезинфицировать производственные помещения и места общего пользования, а также контактные поверхности (ручки дверей, поручни, поверхности столов и т. д.). В помещениях с постоянным нахождением людей должны быть установлены приборы для обеззараживания воздуха.

Сотрудники должны быть обеспечены запасом одноразовых или многоразовых (со сменными фильтрами) масок для работы с посетителями. Менять их нужно не реже 1 раза в 3 часа. Все одноразовые маски должны централизованно собираться. Перед выбросом в отходы нужно герметично упаковать маски в два полиэтиленовых пакета.

Посуду нужно мыть дезинфицирующими средствами или использовать одноразовую.