Власти Башкирии не планируют проводить парад в Уфе 24 июня

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Радий Хабиров утвердил изменения в план мероприятий по празднованию 75-летия Великой Победы. Согласно документу, полноценного парада на 24 июня в Уфе не будет.

В перечне указаны только личные парады для ветеранов Великой Отечественной войны.

Республиканский фестиваль военно-патриотических клубов предполагается провести в сентябре, конкурс «Салют Победы» и марафон «Победа» назначены на ноябрь, конкурс исполнителей «Во славу Великой Победы» состоится в декабре.

Напомним, что уже три региона отказались от проведения парада 24 июня. В их числе Пермский край, Белгородская и Орловская области.