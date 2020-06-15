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Власти Башкирии не планируют проводить парад в Уфе 24 июня

13:20, 15.06.2020
Власти Башкирии не планируют проводить парад в Уфе 24 июня
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Радий Хабиров утвердил изменения в план мероприятий по празднованию 75-летия Великой Победы. Согласно документу, полноценного парада на 24 июня в Уфе не будет.

В перечне указаны только личные парады для ветеранов Великой Отечественной войны.

Республиканский фестиваль военно-патриотических клубов предполагается провести в сентябре, конкурс «Салют Победы» и марафон «Победа» назначены на ноябрь, конкурс исполнителей «Во славу Великой Победы» состоится в декабре.

Напомним, что уже три региона отказались от проведения парада 24 июня. В их числе Пермский край, Белгородская и Орловская области.

Общество Башкортостан
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