В 13 российских городах отменили парады Победы

В 13 городах России отказались от праздничных шествий в честь Победы в Великой Отечественной войне. Такое решение принято из-за распространения коронавируса.

В числе городов, где отменили парад Победы, — Псков, Вологда, Ярославль, Орел, Курск, Белгород, Пермь, Пенза, Саранск, Челябинск, Нижний Тагил, Петропавловск-Камчатский и Якутск, пишет «РИА Новости».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах. «Это прерогатива руководителей регионов. <...> Они реализуют эти полномочия. Губернаторам на местах, как говорил президент, виднее», — цитирует Пескова РБК.



В Татарстане от парада Победы отказались в Набережных Челнах.

