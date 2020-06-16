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В 13 российских городах отменили парады Победы

09:17, 16.06.2020 1
В 13 российских городах отменили парады Победы
Фото: realnoevremya.ru

В 13 городах России отказались от праздничных шествий в честь Победы в Великой Отечественной войне. Такое решение принято из-за распространения коронавируса.

В числе городов, где отменили парад Победы, — Псков, Вологда, Ярославль, Орел, Курск, Белгород, Пермь, Пенза, Саранск, Челябинск, Нижний Тагил, Петропавловск-Камчатский и Якутск, пишет «РИА Новости».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах. «Это прерогатива руководителей регионов. <...> Они реализуют эти полномочия. Губернаторам на местах, как говорил президент, виднее», — цитирует Пескова РБК.

В Татарстане от парада Победы отказались в Набережных Челнах.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:07
    Почему бы и в Казани не отменить?
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