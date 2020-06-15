Собянин заявил, что Москва переходит к следующему этапу снятия ограничений

Москва с завтрашнего дня, 16 июня, переходит к следующему этапу снятия ограничений. Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.

Так, с завтрашнего дня в столице откроются летние веранды ресторанов и кафе. Разрешается посещение музеев, выставочных залов и зоопарков.

Также возобновляют работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

Стоматологические клиники могут вернуться к оказанию плановой помощи.

Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции.

