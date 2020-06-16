В Казань прибыл вывозной рейс с туристами из Еревана и Антальи
В Казань прибыл вывозной рейс с россиянами из Еревана (Армения) и Антальи (Турция). Об этом свидетельствуют данные авиационного портала flightradar24.com.
15 июня авиакомпания «Аэрофлот» выполнила вывозной авиарейс по маршруту Ереван — Москва — Казань — Махачкала, пишет ТАСС. Домой вернулись 179 россиян. В Казань и Махачкалу пассажиров доставили внутренними авиалиниями.
10 июня в Казани приземлился самолет, который вывез россиян из Дубая.
С 27 марта в России полностью отменили регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для вывоза россиян домой.ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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