В Казань прибыл вывозной рейс с туристами из Еревана и Антальи

В Казань прибыл вывозной рейс с россиянами из Еревана (Армения) и Антальи (Турция). Об этом свидетельствуют данные авиационного портала flightradar24.com.



15 июня авиакомпания «Аэрофлот» выполнила вывозной авиарейс по маршруту Ереван — Москва — Казань — Махачкала, пишет ТАСС. Домой вернулись 179 россиян. В Казань и Махачкалу пассажиров доставили внутренними авиалиниями.

10 июня в Казани приземлился самолет, который вывез россиян из Дубая.



С 27 марта в России полностью отменили регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для вывоза россиян домой.