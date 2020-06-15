В Татарстане установили продавца некачественных экспресс-тестов для диагностики COVID-19

Фото: оперштаб РТ

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили группу лиц, которые подозреваются в незаконном обращении недоброкачественных и незарегистрированных экспресс-тестов для диагностики коронавируса.

Один из членов группы приобрел экспресс-тесты в подмосковном Одинцово у неизвестных лиц. В последующем доставил в Казань с целью дальнейшей реализации. Далее фигурант нашел еще одного реализатора, с которым общался лишь по телефону. Его заподозрили а нарушении ч. 1.1 ст. 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок», сообщили в оперштабе РТ.

В апреле Росздравнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирусную инфекцию. Он способен определить наличие инфекции за 40 минут.