«Путинские» выплаты получили родители более 19 млн детей

Выплаты на детей от 3 до 16 лет (единовременные выплаты по 10 тысяч рублей) получили родители 19,8 млн детей.

Выплаты по 5 тысяч рублей, которые были назначены на три месяца для детей в возрасте до 3 лет, перечислили родителям 4,2 млн детей, рассказал на совещании с Путиным глава Минтруда РФ Антон Котяков.

По его оценкам, число реальных безработных граждан в РФ к 1 июня выросло до 4,5 млн. Официально зарегистрировались безработными 2,4 млн человек, за два месяца их число подскочило на 1 миллион.