Челны привлекают врачей из соседних городов в «ковидные» госпитали

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Челнинские клиники начали привлекать врачей из других городов для работы с коронавирусными пациентами. Так, шестеро медиков отправились в автоград из Мамадыша.

Из них три врача: нарколог, уролог и функциональный диагност. Кроме них, бороться с COVID-19 уехали три медсестры. Медики работают в провизорном коронавирусном госпитале Набережных Челнов.



«Они уехали по собственному желанию, откликнулись на просьбу челнинских коллег о помощи», — приводит газета «Нократ» слова главного врача Мамадышской центральной районной больницы Дамира Хазиева.

Он рассказал, что пациентов с коронавирусной инфекцией также увозят лечиться в Набережные Челны.

Главврач Мамадышской ЦРБ подчеркнул, медики едут работать в другие города не по «разнарядке».

Напомним, за последние сутки в Татарстане выявлены 44 случая заражения COVID-19. Госпитализированы 13 пациентов.