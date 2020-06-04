В Набережных Челнах не будет парада Победы и Сабантуя

В Набережных Челнах решили отказаться от массовых мероприятий на Сабантуй из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев.

«Сабантуя не будет в этом году. Мы к нему не готовимся. Мы понимаем, что в этих условиях невозможно проводить массовые мероприятия. Надо в первую очередь думать о безопасности людей. Ситуация по коронавирусу сложная, поэтому массовые мероприятия не проводим», — цитирует Магдеева ТНВ.



Также в Набережных Челнах не будет парада Победы. По словам мэра города, в автограде уже проводили парад с участием челнинского гарнизона и юнармейцев. «Здоровьем детей мы рисковать не можем, оно превыше всего», — сказал Магдеев.

Он добавил, что надеется, что День республики и День города в конце августа все-таки состоятся.

В казанском Кремле еще не принято решение по проведению Сабантуя.

