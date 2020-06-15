Соцсети: в школах Набережных Челнов заговорили о дистанционном обучении до января 2021 года

В школах Набережных Челнов заговорили о дистанционном обучении до января 2021 года. Сейчас в чатах школ собирают информацию о наличии гаджетов для дистанта. Об этом в официальной группе администрации города «ВКонтакте» сообщила жительница Алсу Муллахметова.

«Прошу дать разъяснение по поводу сбора информации в чатах школ о наличии гаджетов для дистанционного обучения до января 2021 года? Неужели наших детей опять оставят на произвол судьбы и не будут давать полноценного образования, которым должно обеспечить государство? Оно таким образом скидывает процесс обучения на плечи родителей», — написала родительница.

Женщина спросила, что будет с теми, кто откажется предоставлять своим детям компьютеры и телефоны для обучения.

«Почему школьники не смогут посещать образовательное учреждение в маске и перчатках?» — интересуется Муллахметова.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что школы откроются к 1 сентября. «Система образования готовится к тому, что школьники вернутся в классы», — сказал он.

