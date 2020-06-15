В Казани у женщины с COVID-19 родились двойняшки с врожденной пневмонией

В Казани у 27-летней женщины с COVID-19 родились двойняшки с врожденной пневмонией. Все трое прошли лечение в РКБ и спустя месяц выписались домой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

27-летняя беременная жительница Казани поступила в РКБ с коронавирусом еще в начале мая. На 34-й неделе женщина родила двух девочек весом по 1800 граммов. У младенцев диагностировали врожденную пневмонию.

Детей тут же поместили в отделение реанимации новорожденных Перинатального центра РКБ. Спустя несколько дней их перевели в отделение, и вскоре детей и маму абсолютно здоровыми выписали домой. Результаты тестов на COVID-19 у всех троих отрицательные.

В конце мая в РКБ начали переливать плазму переболевших COVID-19 новым пациентам.