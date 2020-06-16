Правительство оплатит 60% расходов по переводу машин с бензина на газ

Министр энергетики России Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газ в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования. Еще 30% расходов оплатит «Газпром». Владельцам автомобилей останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.

В пресс-службе Минэнерго изданию подтвердили предложение Новака. Представитель Борисова сообщил, что правительство поддержало предложение министра.

РБК ознакомился с письмом министра вице-премьеру от 17 апреля. Переход на газомоторное топливо (компримированный природный газ, КПГ) может снизить затраты автовладельцев на 60–65%. В его письме речь идет про малый и средний бизнес, а также граждан, включая самозанятых, для которых эти расходы являются значительной тратой в условиях пандемии коронавируса.