Богачев сообщил о возможном сокращении бюджета УНИКСа на следующий сезон

Президент УНИКСа Евгений Богачев сообщил о возможном сокращении бюджета казанского клуба на следующий сезон. Соответствующее решение может быть принято в июле.

«Мы будем играть в Еврокубке, но целей пока что не ставим никаких. На данный момент много вопросов, в частности по спонсорам. Время непростое, да еще и коронавирус не угасает, но мы ведем работу. В новом сезоне всем будет тяжело, и мы не исключение, бюджет клуба может быть сокращен на 10—15%, но ясность наступит в июле», — сказал Богачев.

До этого президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что спонсоры казанского клуба находятся в затруднительном положении из-за ситуации вокруг коронавируса. По его словам, это может помешать казанцам продлить соглашение с главным тренером Димитрисом Прифтисом.

Ранее УНИКС сообщил о расставании с пятью баскетболистами. Отметим, что также без контракта остаются капитан команды Джамар Смит и Эррик Макколлум, который сообщил о желании остаться в Казани даже с понижением зарплаты.