Итоги дня: завершение режима нерабочих дней, отмена СМС-пропусков в РТ, новый пакет мер помощи гражданам
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 11 мая.
- В Татарстане с завтрашнего дня отменяется система СМС-сообщений для граждан и справки с работы для выхода из дома. Однако при выходе из дома необходимо обязательно носить маску. В торговых организациях и транспорте обязательны также перчатки (любые, которые есть у гражданина). Также с завтрашнего дня возобновляется работа организаций сферы услуг (автосалонов, салонов красоты, автомоек и ряда других). Подробнее об изменениях в режиме самоизоляции в Татарстане — в материале «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая. Но остаются как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Режим повышенной безопасности должен сохраняться для людей старше 65 лет и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также в России по-прежнему запрещены массовые мероприятия.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий порядок продления мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Документ дает главам регионов право вводить или отменять ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.
- Россия обошла Великобританию и Италию и заняла третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Число заразившихся в России достигло 221 344. В Великобритании и Италии число зараженных чуть превышает 219 тыс. Лидируют по числу зараженных США (почти 1,4 млн) и Испания.
- Семьям с детьми от 3 до 15 лет разово выплатят 10 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин. Так, с 1 июня разовая выплата в размере 10 тыс. рублей должна быть выплачена каждой семье, имеющей ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно. Заявление об этом может написать каждая российская семья уже завтра.
- Также в ходе совещания президент предложил вдвое повысить минимальный размер пособия на ребенка до 6 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты, и как правило — это молодые родители. Дополнительные выплаты на ребенка до 3 лет устанавливаются и для семей, которые не имеют права на материнский капитал — тоже по 5 тысяч рублей на ребенка в месяц. Теперь такие выплаты имеют право получать все российские семьи с детьми до 3 лет — с апреля по июнь.
- За последние сутки в Татарстане подтвердилось 90 новых случаев COVID-19. 33 человека госпитализировано, 57 получают лечение на дому — у них легкая или бессимптомная форма заболевания. Таким образом, на 11 мая в Татарстане зарегистрирован 1 761 случай COVID-19. Также в РТ зарегистрировали шестой случай смерти пациента от коронавируса. Житель Елабужского района 1950 года рождения скончался 9 мая.
- На Татарстан надвигается похолодание. Согласно данным Гидрометцентра РТ, температура воздуха опустится до +4 градусов. Как прогнозируют синоптики, 11 мая Татарстан окажется за холодным атмосферным фронтом в тыловой части циклона. В следующие двое суток в республике местами пройдут небольшие дожди.
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