Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.

«Уже были предусмотрены допвыплаты семьям в размере 5 тысяч на каждого ребенка в возрасте до 3 лет с апреля по июнь. По 3 тысячи на каждого ребенка положены семьям, где родители временно потеряли работу. Нуждающиеся семьи с доходом ниже прожиточного минимума на члена семьи могут подать заявление на среднюю помощь — разово с начала года. В среднем это 33 тысячи на каждого ребенка. В дальнейшем это будет около 5 тысяч рублей в месяц на ребенка», — заявил он.

