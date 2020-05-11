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В Татарстане зафиксировали шестую смерть от коронавируса

10:37, 11.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зафиксировали шестую смерть от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане подтвердились 90 новых случаев COVID-19. 33 человека госпитализировано, 57 получают лечение на дому (у них лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

Таким образом, на 11 мая в Татарстане зарегистрирован 1761 случай COVID-19.

Также в РТ зарегистрировали шестой случай смерти пациента от коронавируса. Житель Елабужского района 1950 года рождения скончался 9 мая. 13 апреля он был госпитализирован в Тукаевскую ЦРБ. Далее его перевели в горбольницу №2 в Набережных Челнах с тяжелой формой COVID 19, осложненной внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией.

С 30 апреля мужчина был подключен к аппарату ИВЛ, имел тяжелые формы хронических заболеваний и полиорганную недостаточность.

Происшествия Татарстан
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