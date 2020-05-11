Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая.

«С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная», — отметил глава государства.



Он добавил, что режим нерабочих дней был экстраординарной мерой, который позволил затормозить развитие эпидемии.

Путин подчеркнул, что с 12 мая сохраняются общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах.

Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

