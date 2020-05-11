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Путин подписал указ, вводящий особые полномочия губернаторов по борьбе с коронавирусом

17:28, 11.05.2020 3
Путин подписал указ, вводящий особые полномочия губернаторов по борьбе с коронавирусом
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий порядок продления мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Документ дает главам регионов право вводить или отменять ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Согласно указу, губернаторы могут определять территории, на которых при необходимости будут вводиться те или иные карантинные меры.

Главы субъектов РФ могут приостанавливать деятельность отдельных организаций «независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей». При этом работникам должна сохраняться зарплата.

Также они в праве устанавливать особый порядок передвижения внутри региона.

Напомним, что сегодня президент России отменил всероссийские выходные. Теперь каждый регион будет отдельно решать, когда выходить из самоизоляции, отталкиваясь от масштабов угрозы коронавирусной инфекции.

ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17:45
    И опять все сброшено на регионы.
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    Анонимно 17:53
    А чего вы ждали ещё?
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  • Ibn Shamai 18:20
    Так губернаторы могут и до нового года народ закрыть, что бы не рисковать.
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