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Каждая российская семья, в которой есть ребенок от 3 до 15 лет, получит 10 тыс. рублей

16:33, 11.05.2020

Семьям с детьми от 3 до 15 лет разово выплатят 10 тысяч рублей, сообщил Путин.

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