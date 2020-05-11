Синоптики Татарстана прогнозируют резкое похолодание
На Татарстан надвигается похолодание. Согласно данным Гидрометцентра РТ, температура воздуха опустится до +4 градусов.
Как прогнозируют синоптики, 11 мая Татарстан окажется за холодным атмосферным фронтом в тыловой части циклона.
Днем местами в республике пройдут дожди, в дневные часы с грозами. Прогнозируется ветер с порывами до 17 м/с, при грозе порывы могут достигать до 20 м/с. Днем ожидается +17..+22 градусов.
В следующие двое суток в республике местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха 12 мая ночью составит +4..+9 º, днем +17..+22 º.
Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым