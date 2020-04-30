Итоги дня: освобождение Даутовой, отмена турецкой поездки Минниханова и обрушение сервиса СМС-пропусков
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 30 апреля.
- Президенту Татарстана Рустаму Минниханову пришлось отменить запланированный ранее визит в Турцию в связи с ситуацией с коронавирусом.
- После майских праздников экс-председатель правления банка «Спурт» Евгения Даутова выйдет по УДО из казанского СИЗО, где она отбывала наказание.
- В Татарстане обрушился сервис по выдаче СМС-пропусков. Некоторое время заказать пропуск через телефон было невозможно. Однако вскоре работа сервиса была восстановлена.
- За год количество жалоб Минниханову по трудовым вопросам выросло в 9 раз. С начала года численность безработных увеличилась в 2,5 раза — на 17 тысяч человек. Теперь в Татарстане около 28 тысяч безработных.
- Советский райсуд Казани отправил ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко под домашний арест до 17 июня.
- В Москве скончался казанский режиссер Сергей Литовец, у которого был диагностирован коронавирус. Ему было 58 лет.
- Татарстанцы старше 65 лет смогут выезжать на дачу. Кроме того, пропуск на поездку до дачи или обратно будет выдаваться четыре раза в неделю.
- Ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал, что университет завершит год дистанционно.
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