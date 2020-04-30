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Казанский режиссер Сергей Литовец умер от коронавируса

14:12, 30.04.2020
Казанский режиссер Сергей Литовец умер от коронавируса
Фото: facebook.com/avis.privin

В Москве скончался казанский режиссер Сергей Литовец, у которого был диагностирован коронавирус. Ему было 58 лет.

«Сегодня после долгой борьбы с коронавирусом ушел из жизни Сергей Литовец. Прекрасный оператор и режиссер, член союза кинематографистов России», — написал кинооператор Авис Привин.

Литовец находился в реанимации подмосковной больницы с пневмонией, вызванной коронавирусом.

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