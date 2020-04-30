Казанский режиссер Сергей Литовец умер от коронавируса

В Москве скончался казанский режиссер Сергей Литовец, у которого был диагностирован коронавирус. Ему было 58 лет.

«Сегодня после долгой борьбы с коронавирусом ушел из жизни Сергей Литовец. Прекрасный оператор и режиссер, член союза кинематографистов России», — написал кинооператор Авис Привин.



Литовец находился в реанимации подмосковной больницы с пневмонией, вызванной коронавирусом.