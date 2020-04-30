Казанский режиссер Сергей Литовец умер от коронавируса
В Москве скончался казанский режиссер Сергей Литовец, у которого был диагностирован коронавирус. Ему было 58 лет.
«Сегодня после долгой борьбы с коронавирусом ушел из жизни Сергей Литовец. Прекрасный оператор и режиссер, член союза кинематографистов России», — написал кинооператор Авис Привин.
Литовец находился в реанимации подмосковной больницы с пневмонией, вызванной коронавирусом.ОбществоКультураМедицина Татарстан
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