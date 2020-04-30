Ильшат Гафуров: КФУ закончит учебный год на «дистанционке»

Фото: Инна Серова

Студенты КФУ останутся на дистанционном обучении до конца учебного года, сообщил на проходящей сейчас в интернете прямой линии ректор Казанского Федерального университета Ильшат Гафуров.

Он также сказал, что продуктовые наборы, которые сейчас получают студенты на самоизоляции в общежитиях вуза и его филиалов в Казани и в других городах республики, оплачиваются за счет средств спонсоров, среди которых — группы компаний «ТАИФ», «НЭФИС», «Ак Барс Банк», предприятия и организации, а также администрации районов Татарстана. Наборы будут по-прежнему выдаваться еженедельно до конца мая.

Студентам, живущим на съемных квартирах, такие наборы также будут выдаваться, подчеркнул ректор, для этого следует обратиться в профком вуза.

Кроме того студентам вернут сумму оплаты за коммунальные услуги в общежитиях за апрель (либо зачтут в стоимость обучения тем, кто обучается в вузе платно). При этом, по словам Гафурова, университет недополучит около 7 млн рублей платежей за ЖКУ, однако к таким «жертвам» руководство вуза готово.

Ранее «Реальное время» сообщало, что КФУ готовится провести летнюю сессию в дистанционном формате.

