Казанский суд дал вольную экс-главе «Спурта»

На свободу после майских праздников может выйти осужденная экс-председатель правления банка «Спурт» Евгения Даутова. Сегодня Кировский райсуд Казани удовлетворил ходатайство о ее освобождении на год раньше срока.



Заседание суда проходило без участия Даутовой и ее адвоката Олега Шемаева. Оба написали заявления о согласии с таким форматом, чтобы не ждать снятия антикоронавирусных ограничений в судебной системе. Ранее такое же заявление поступило от представителя потерпевшего в уголовном деле АСВ.

О решении суда защитник осужденной узнал по телефону. В силу оно вступит в течение 10 дней, если ни одна из сторон не подаст жалобу.

Напомним, банкир Даутова в июне 2019-го была приговорена к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима за злоупотребления полномочиями и фальсификацию финансовой отчетности с общим ущербом 2,9 млрд рублей. Вину в преступлениях она полностью признала.

Приговор вступил в силу в ноябре, но в колонию 62-летнюю осужденную не отправили — оставили отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-2 Казани. Сначала определили на должность уборщика административных и производственных помещений, но вскоре утвердили главной по стирке и ремонту спецодежды в СИЗО.

В интересах Даутовой ее адвокат еще в декабре направил в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. Его рассмотрение началось в феврале и растянулось до конца апреля. В суде позицию защиты поддержала администрация СИЗО, а вот представители потерпевшего АСВ и прокуратуры возражали. Сама осужденная больше переживала за судьбу недостроенного завода.