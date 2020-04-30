Рустам Минниханов отложил визит в Турцию из-за коронавируса

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову пришлось отменить запланированный ранее визит в Турцию в связи с ситуацией с коронавирусом, об этом «Реальному времени» рассказал генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан.



«Самое важное — планировался визит президента Татарстана Рустама Минниханова в Турцию, а теперь и он отменился до улучшения ситуации. Подчеркиваю, я не хочу, чтоб эти встречи отменились, надеюсь, они состоятся в более поздние сроки. Пока события, запланированные на октябрь, значатся в программе. Посмотрим, как дальше сложится ситуация», — рассказал консул в интервью интернет-газете.

Также он добавил, что из-за пандемии пришлось перенести на более поздний срок выставку кафтанов в османском стиле, которая планировалась в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля, фестиваль «Фанфары Казани», на который должен был приехать оркестр из Турции.

Подробнее о том, как турки, находящиеся в Татарстане, переживают эпидемию и какие карантинные меры предприняты в стране Эрикана, — в материале «Реального времени».