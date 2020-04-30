СМС-портал для получения пропусков в Татарстане вновь заработал

В Татарстане СМС-портал для получения разрешения на выход возобновил свою работу, сообщили в республиканском оперштабе.

Напомним, сегодня утром произошел сбой в работе сервиса и оформить пропуск можно было только через сайт covid19.tatarstan.ru.

Ранее сообщалось, что среди целей для получения пропуска в РТ теперь появились индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе.

