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СМС-портал для получения пропусков в Татарстане вновь заработал

14:37, 30.04.2020
СМС-портал для получения пропусков в Татарстане вновь заработал
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане СМС-портал для получения разрешения на выход возобновил свою работу, сообщили в республиканском оперштабе.

Напомним, сегодня утром произошел сбой в работе сервиса и оформить пропуск можно было только через сайт covid19.tatarstan.ru.

Ранее сообщалось, что среди целей для получения пропуска в РТ теперь появились индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе.

ТехнологииITОбществоВласть Татарстан
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