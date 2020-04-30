В Казани арестовали ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко

Фото: "Реальное время"

До 17 июня под домашний арест отправил руководителя КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко Советский райсуд Казани. По данным «Реального времени», на заседании суда обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге настаивал на невиновности.



Следователь 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Вадим Максимов просил заключить ректора под стражу. У следствия есть опасения, что на воле Юшко может уничтожить доказательства и надавить на свидетелей-подчиненных. Также силовики не исключают попытку бегства. Представитель прокуратуры ходатайство об аресте поддержал.

Оба защитника ректора, Олег Шемаев и Игорь Погодин, категорически возражали против крайней меры пресечения. С момента возбуждения дела в отношении его клиента и огласки по нему прошла неделя, но никаких попыток покинуть республику Юшко не предпринимал, характеризуется положительно и вину не признает.

Уголовное дело в отношении ректора о мошенничестве в сговоре с неустановленными должностными лицами КНИТУ было возбуждено 17 апреля. Вчера Юшко предъявили обвинение в хищении 7 млн 935 тысяч рублей из бюджета в 2004—2017 годах в качестве зарплаты за работу деканом и завкафедрой вуза в режиме полной занятости. По версии следствия, возглавляемый обвиняемым деканат существовал лишь на бумаге.

По данным источников «Реального времени», показания о возможной причастности обвиняемого к преступлениям дали декан и завкафедрой, ранее занимавший пост проректора вуза.