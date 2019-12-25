Итоги дня: смерть Махмута Гареева, исполнение мечты ребенка из Татарстана, законопроект о запрете продажи снюсов

Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 декабря.

Прокуратура Татарстана направила в Следком материалы проверки полицейских учений с участием школьников Тукаевского района. Глава района Фаил Камаев и начальник райотдела полиции Марат Вагапов получили представления о нарушении законодательства. Прокуроры просят следователей дать процессуальную оценку действиям силовиков, проводивших репетицию разгона молодежной акции протеста, на предмет состава преступления по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий.

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов рассказал о разработке законопроекта по созданию государственного органа по контролю за работой такси. Фаррахов является соавтором законопроекта, внесенного в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда и секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Согласно инициативе, в России необходимо контролировать работу агрегаторов и онлайн-сервисов.

Сегодня утром ушел из жизни выдающийся советский и российский военачальник Махмут Гареев. Ему было 96 лет. Он был участником шести войн, доктором военных и исторических наук, генералом армии. Документально доказал подвиг поэта-героя Мусы Джалиля. Написал два десятка книг, сотни научных работ и статей на тему оборонной мощи страны. Соболезнования в связи со смертью Гареева выразил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Завтра, 26 декабря, у Центра семьи «Казан» откроется главная елка столицы Татарстана. Первая новогодняя программа завершится праздничным салютом. Гости увидят елку высотой в 35 метров, которую украсили более 93 тысяч светодиодов, 12 световых пушек полного вращения и 640 ярких гирлянд.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту 11-летнего мальчика из Татарстана. Он прокатил его на вертолете. Позже Амирхан рассказал, о чем спросил Рустама Минниханова во время путешествия.

Рустам Минниханов подписал законопроект о запрете продажи никотиносодержащих смесей и вейпов несовершеннолетним. Закон вступит в силу 5 января 2020 года.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что самозанятые в 2020 году смогут претендовать на получение господдержки, существующей для малого бизнеса, в том числе на льготные кредиты и гарантии.

