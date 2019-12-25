Силуанов рассказал, какие меры господдержки будут оказаны самозанятым в 2020 году

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что самозанятые в 2020 году смогут претендовать на получение господдержки, существующей для малого бизнеса, в том числе на льготные кредиты и гарантии.

«Будем развивать институт самозанятых. И будут предоставлены все меры поддержки таким гражданам, как и меры, реализуемые обычным малым и средним предпринимателям», — отметил он.

Помимо этого, в следующем году станут проще процедуры получения поддержки и для малого бизнеса. Так, в планах увеличить количество предпринимателей, которые получают поддержку в виде льготной ставки по кредитам путем внедрения онлайн-взаимодействия при получении кредитных средств, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что самозанятые граждане могут получить разрешение на официальную работу в такси.

Напомним, в России официально расширили эксперимент по налоговому режиму для самозанятых еще на 19 регионов.

