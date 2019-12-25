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Мальчик, желавший полетать на вертолете, спросил у Минниханова, каково быть президентом — видео

17:40, 25.12.2019 1
Мальчик, желавший полетать на вертолете, спросил у Минниханова, каково быть президентом — видео
Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Мальчик Амирхан, новогодним желанием которого был полет на вертолете, рассказал, о чем спросил президента Татарстана Рустама Минниханова во время своего путешествия. Видео опубликовал телеграм-канал «Казанский папа».

Амирхан поинтересовался у главы республики, каково это — быть им. «Везде летаешь, легко работать», — передает мальчик слова президента РТ.

Также Амирхан высказал и свое мнение: «Ты должен принимать решения за всю страну, республику, как будет она дальше развиваться, двигаться».

Мальчик признался, что не очень верил в исполнение своего желания. «Надо верить, и оно [желание] будет исполняться», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту 11-летнего мальчика из Татарстана. Он прокатил его на вертолете.

ОбществоТехнологииМедиа Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:53
    Вообще-то вместо "какого" нужно написать "каково это быть президентом?" Не стесняйтесь, есть такое написание с буквой "в". Ну а мальчик-то каков, а? Захотел - сделал, молодец!
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