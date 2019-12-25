Мальчик, желавший полетать на вертолете, спросил у Минниханова, каково быть президентом — видео

Мальчик Амирхан, новогодним желанием которого был полет на вертолете, рассказал, о чем спросил президента Татарстана Рустама Минниханова во время своего путешествия. Видео опубликовал телеграм-канал «Казанский папа».

Амирхан поинтересовался у главы республики, каково это — быть им. «Везде летаешь, легко работать», — передает мальчик слова президента РТ.

Также Амирхан высказал и свое мнение: «Ты должен принимать решения за всю страну, республику, как будет она дальше развиваться, двигаться».

Мальчик признался, что не очень верил в исполнение своего желания. «Надо верить, и оно [желание] будет исполняться», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту 11-летнего мальчика из Татарстана. Он прокатил его на вертолете.

