Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью генерала армии Махмута Гареева

Фото: Пресс-служба Президента России

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны, генерала армии Махмута Гареева. Телеграмма была направлены сыну Тимуру.

«Он был среди тех, кто отстоял Москву в суровую зиму 1941-го, держал удар в кровопролитных боях под Ржевом, освобождал Европу и воевал на Дальнем Востоке. За его спиной был и Афганистан, и ряд других «горячих точек», плодотворная научная деятельность, крупные фундаментальные исследования в области военного дела, труды о выдающихся отечественных полководцах — именно таким, мужественным, многогранным, увлеченным и неутомимым, он останется навсегда в благодарной памяти татарстанцев», — отмечается в сообщении.

В завершении телеграммы глава республики попросил передать пожелания всем родным и близким Махмута Гареева, а также пожелал сил и стойкости, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, выдающийся советский и российский военачальник Махмут Гареев ушел из жизни сегодня утром. Ему было 96 лет.

