Завтра в Казани откроется главная елка Татарстана

26 декабря у Центра семьи «Казан» откроется главная елка столицы Татарстана. Первая новогодняя программа завершится праздничным салютом.

Гости увидят елку высотой в 35 метров, которую украсили более 93 тысяч светодиодов, 12 световых пушек полного вращения и 640 ярких гирлянд, передает портал мэрии Казани.

Ледовый городок включает в себя пять скоростных горок, ледяные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, фигуру дракона, ледяные кристаллы, ледяной лабиринт, панно «Тантамарески», трон, а также городок из снега. Предусмотрено и место обогрева в виде ледяного замка: там можно будет попить чай.

На площадке также развернутся праздничные торговые ряды, гостей будет развлекать концертная программа с участием мастеров искусств.

Открытие состоится 26 декабря в 16.00. В этот день будет ограничено движение транспорта по улице Сибгата Хакима с 15.00 до 23.00.