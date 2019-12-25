Депутат из Татарстана предложил создать госорган, контролирующий работу такси

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов рассказал о разработке законопроекта по созданию государственного органа по контролю за работой такси.

Фаррахов является соавтором законопроекта, внесенного в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда и секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, передает «Татар-информ». Согласно инициативе, в России необходимо контролировать работу агрегаторов и онлайн-сервисов.

«Наш проект закона устанавливает полномочия федерального центра, четко прописывает полномочия регионов. Например, Республика Татарстан должна определить уполномоченный орган, его права. Этот орган должен вести реестр таксистов, установить среднее количество такси, признаки отличия машин и т. д. Например, какого цвета будут автомобили, какие шашечки и другие отличительные признаки?» — сказал парламентарий в интервью.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, какое количество водителей, пользующихся агрегаторами такси, соблюдают 8-часовой рабочий день. Оказалось, что таковых оказалось только 22%. 60% опрошенных респондентов работают таксистами по 12 часов в день, 14% — до 16 часов.