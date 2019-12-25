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Президент Татарстана подписал закон об ограничении снюсов

13:12, 25.12.2019
Президент Татарстана подписал закон об ограничении снюсов
Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов подписал законопроект о запрете продажи никотиносодержащих смесей и вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщила спикер Казанского кремля Лилия Галимова.

«Президент сразу же после принятия подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, электронной системы доставки никотина. Рустам Нургалиевич отметил недопустимость ставить под угрозу здоровье детей, и призвал самым жестким образом контролировать соблюдение этого закона», — передает Лилия Галимова.

Закон вступит в силу 5 января 2020 года.

Ранее Госсовет РТ принял в первом чтении закон о запрете снюса. На федеральном уровне соответствующий законопроект выдвинут депутатом Госдумы от Татарстана. Татарстанские депутаты считают, что их федеральные коллеги должны также не медлить с принятием этого закона.

Общество Татарстан
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