Скончался генерал армии из Татарстана Махмут Гареев

Сегодня утром ушел из жизни выдающийся советский и российский военачальник Махмут Гареев. Ему было 96 лет. Об этом сообщает Полпредство Татарстана.

Генерал Гареев больше 20-ти лет возглавлял Академию военных наук. Он был участником шести войн, доктором военных и исторических наук, генералом армии. Документально доказал подвиг поэта-героя Мусы Джалиля. Написал два десятка книг, сотни научных работ и статей на тему оборонной мощи страны, передает пресс-служба.

О дате, месте прощания и похорон будет известно позже.