«Школьные учения» МВД в Татарстане могут обернуться уголовным делом

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По данным источников «Реального времени», прокуратура Татарстана направила в Следком материалы проверки полицейских учений с участием школьников Тукаевского района. Глава района Фаил Камаев и начальник райотдела полиции Марат Вагапов получили представления о нарушении законодательства.



Прокуроры просят следователей дать процессуальную оценку действиям силовиков, проводивших репетицию разгона молодежной акции протеста, на предмет состава преступления по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, утверждают источники «РВ» в правоохранительных органах.

В ходе проверки надзорного ведомства были опрошены старшеклассники и персонал Новотроицкой школы, в которой 20 декабря полиция провела тактико-строевые учения.

Главе района Камаеву указано на факты нарушения законов об образовании и органах местного самоуправления, а начальнику райотдела полиции Вагапову — на нарушения законов о полиции, охране здоровья граждан и гарантий прав ребенка. Прокуратура требует привлечь виновных к ответственности, полагая, что закон был нарушен уже в тот момент, когда учения решили провести на территории школы.