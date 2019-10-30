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Главное к утру: отмена домашних заданий, мотивы расстрела в Забайкалье и экономическая устойчивость Челнов

07:30, 30.10.2019
Главное к утру: отмена домашних заданий, мотивы расстрела в Забайкалье и экономическая устойчивость Челнов

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро 30 октября.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложил отказаться от домашних заданий в школах. Он считает, что ученики должны выполнять все задания в школе.

В Минобороны назвали официальную версию причин убийства восьмерых военных в Забайкальском крае. Военное ведомство утверждает, что Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за «межличностного конфликта» и «психологической несовместимости».

Фонд развития моногородов России опроверг сообщения о планах резко сократить список таких населенных пунктов. При этом в фонде отнесли Набережные Челны к числу экономически устойчивых.

Европейский союз одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из ЕС (Brexit) до 31 января 2020 года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил повысить уровень доверия бизнеса к судам и правоохранителям. А также распорядился выровнять условия конкуренции для российских и зарубежных интернет-компаний.

Больше половины фильмов, которые профинансировало Министерство культуры с 2015 года, зрители в кинотеатрах почти не смотрели.

Телескоп «Хаббл» смог запечатлеть столкновение двух галактик. В НАСА отметили сходство образа этого явления с человеческим лицом.

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