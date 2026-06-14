Владимир Путин поздравил актрису Елену Сафонову с юбилеем
Лидер страны высоко оценил её актёрское мастерство и преданность искусству
Президент России Владимир Путин поздравил заслуженную артистку России, актрису театра и кино Елену Сафонову с её 70-летием, высоко оценив её актёрское мастерство и преданность искусству.
— Ваше талантливое исполнение, актерское мастерство и верность избранной профессии получили широкое признание как среди коллег, так и у многочисленных зрителей, став достойным примером для молодых артистов, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил значительный вклад Сафоновой в развитие отечественного кинематографа, а также создание ею ярких и запоминающихся женских образов.
Он также пожелал актрисе крепкого здоровья, вдохновения и благополучия.
Ранее Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения.
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