Владимир Путин поздравил актрису Елену Сафонову с юбилеем

Лидер страны высоко оценил её актёрское мастерство и преданность искусству

Президент России Владимир Путин поздравил заслуженную артистку России, актрису театра и кино Елену Сафонову с её 70-летием, высоко оценив её актёрское мастерство и преданность искусству.

— Ваше талантливое исполнение, актерское мастерство и верность избранной профессии получили широкое признание как среди коллег, так и у многочисленных зрителей, став достойным примером для молодых артистов, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент отметил значительный вклад Сафоновой в развитие отечественного кинематографа, а также создание ею ярких и запоминающихся женских образов.

Он также пожелал актрисе крепкого здоровья, вдохновения и благополучия.

Ранее Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения.

Никита Егоров