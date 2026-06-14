Поток иностранцев в медицинском туризме в России вырос на 15%

Туристы активно ищут превентивные технологии

Фото: Динар Фатыхов

В последние годы Россия становится все более популярным направлением для иностранцев, seeking medical treatment and wellness care. Высокотехнологичные медицинские услуги, доступные цены и уникальные природные ресурсы создают устойчивый тренд в медицинском туризме. По оценкам экспертов, поток иностранных медицинских туристов увеличился на 15%, причем 87% из них являются жителями стран СНГ, хотя количество приезжающих из дальнего зарубежья также растет, пишет «Российская газета».

Согласно данным исследования американской компании Grand View Research, мировой рынок велнес-туризма к 2025 году может достичь 990 миллиардов долларов, а медицинского туризма — 76 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что это одно из самых быстрорастущих направлений в туризме, связанное с увеличением интереса к профилактике заболеваний.

— Туристы активно ищут превентивные технологии. Более 60% планируют снова посетить медицинские учреждения в следующем году. Оборот медицинского туризма в России в 2024 году составит около 1 миллиарда долларов, что на 15% больше, чем в прошлом году», — сообщил Кирилл Белан, руководитель направления превентивной медицины сети клиник «Атлас», на форуме «Путешествуй».

Россия привлекает медицинских туристов благодаря высококачественной медицине, вниманию к здоровью, использованию натуральных ресурсов и доступным ценам. Это создает возможности для привлечения новых стран, таких как Шри-Ланка, которая проявляет интерес благодаря симбиозу традиционной и нетрадиционной медицины.

— Недавно мы подписали соглашение со Шри-Ланкой. Также наблюдается интерес со стороны Ближнего Востока, например, от делегаций из Саудовской Аравии и Катара, — отметила Нина Рыжкова, ведущий специалист бренда Discover Russia по медицинскому туризму.

Главным преимуществом России, по мнению иностранных пациентов, является меньшая степень стандартизации по сравнению с европейской и американской медициной. По словам Белана, пациенты, получающие лечение в Европе и США, часто сталкиваются с чрезмерной бюрократией, тогда как в России все процессы проходят быстро и удобно.

Санаторно-курортное лечение также занимает важное место в медицинском туризме. В России действует более 1600 санаториев, около 500 из которых имеют собственные медицинские реабилитационные базы. Это позволяет пациента сочетать лечение с полноценным отдыхом.

— Мы можем гордиться тем, что на территории России более полутора тысяч месторождений природных лечебных ресурсов. За последние десять лет более 2500 научных исследований подтвердили их эффективность. Российская курортология признана во всем мире, — пояснила Наталия Зубарева, директор Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава РФ.

Статистика подтверждает популярность санаториев: за последние пять лет их посетили более 26,5 миллионов граждан, включая 8 миллионов детей. Увеличение числа иностранных пациентов с 2024 по 2025 год также составило 10%.

— Санаторно-курортное лечение включено в клинические рекомендации по многим заболеваниям. Оно представляет собой терапевтический вариант, а молодежь активно интересуется санаторным отдыхом, — добавила Зубарева.

Эксперты считают, что медицинский туризм в России становится системным явлением.

— Минздрав России определяет его как один из приоритетов. Востребованы направления, такие как офтальмология, нейрохирургия, онкология и травматология. Ключевыми преимуществами являются классическая школа, высокий уровень оборудования и короткие сроки ожидания помощи, — заключила Зубарева.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ВИЧ в России сократилась на 48%.

Никита Егоров