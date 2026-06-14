Власти Швейцарии приняли решение не ограничивать численность населения
На конец прошлого года в стране живет 9,1 миллиона человек
На недавнем референдуме граждане Швейцарии отвергли предложение ограничить численность постоянного населения страны до 10 миллионов человек. По данным Bloomberg, против инициативы проголосовали 55% участников голосования.
Идея «Против Швейцарии с населением в 10 миллионов человек / Инициатива об устойчивом развитии» была выдвинута Швейцарской народной партией (SVP), крупнейшей правоконсервативной группировкой в стране.
Согласно предложению, численность населения не должна была превышать 10 миллионов до 2050 года, и в случае увеличения численности свыше этого уровня в течение двух лет Швейцария должна была выйти из соглашения о свободе передвижения с ЕС, действующего с 2002 года.
По состоянию на конец прошлого года, население Швейцарии составляло 9,1 миллиона человек.
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