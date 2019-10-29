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Правительство поручило выровнять условия конкуренции для российских и зарубежных интернет-компаний

21:59, 29.10.2019
Правительство поручило выровнять условия конкуренции для российских и зарубежных интернет-компаний
Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил к 1 июля 2020 года. выровнять условия конкуренции для российских и зарубежных интернет-компаний.

Представить предложения должны Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС России, сообщается на сайте правительства.

Ранее глава «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал подготовленный законопроект «О значимых интернет-ресурсах». Он заявил, что подобная изоляция станет для инновационной сферы «вторым кольцом санкций».

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