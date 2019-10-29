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Комиссия Минобороны озвучила мотивы, побудившие солдата устроить стрельбу в воинской части в Забайкалье

23:26, 29.10.2019 1
Комиссия Минобороны озвучила мотивы, побудившие солдата устроить стрельбу в воинской части в Забайкалье
Фото: скриншот

Комиссия Минобороны заявила, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, были «межличностный конфликт» и «психологическая несовместимость» с одним из находившихся в составе караула офицеров.

«Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — заявил один из источников РБК.

Напомним, о массовом убийстве солдатом-срочником стало известно в пятницу. Инцидент произошел при смене караула: фактически, он расстрелял большую часть группы трехминутной готовности. Погибли два офицера, два контрактника и четыре срочника. Стрелка задержали и обезоружили. В Минобороны заявили, что причиной стал нервный срыв на фоне личных проблем. Однако в СМИ также распространена версия о дедовщине.

Стрелок родом из Тюменской области. Позже СМИ сообщали, что в армию он якобы призывался из Татарстана. Шамсутдинова арестовали. Также в Сети появилась петиция с требованием освободить юношу.

Происшествия Татарстан
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  • Анонимно 30 окт
    РАЗ РАССТРЕЛЯЛ, ЗНАЧИТ БЫЛО ЗА ЧТО. Дыма без огня не бывает! Проверено временем
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