«Хаббл» заснял две галактики, которые слились в «лицо»

Телескоп «Хаббл» зафиксировал на фото столкновение двух галактик, которые слились в подобие человеческого лица.

На сайте обсерватории говорится, что столкновение галактик произошло на расстоянии около 700 миллионов световых лет от Земли. После этого вокруг них образовалось кольцо из звездного вещества. На фотографии видно, что ядра галактик напоминают по форме глаза, а звездное вещество выглядит как нос и рот.



Ранее орбитальный телескоп «Хаббл» нашел галактику, возникшую всего через 700 млн лет после Большого взрыва. Ее можно считать древнейшей галактикой из расположенных недалеко от Млечного Пути.