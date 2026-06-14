В соседней с Татарстаном Самарской области ввели карантин в связи с болезнью Банга

Заражение может произойти через овец, коз, коров, быков, свиней или при употреблении продуктов, произведенных от больных животных

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Власти Самарской области ввели карантин в связи с вспышкой инфекции, пишет издание 63.ru.

В селе Новокуровка Хворостянского района выявлен бруцеллез, также известный как средиземноморская лихорадка, после обнаружения очага инфекции у крупного рогатого скота. Заражение может произойти через овец, коз, коров, быков, свиней или при употреблении продуктов, произведенных от больных животных. Возбудители заболевания могут сохраняться в сыром молоке до 10 дней, в сыре — более двух месяцев, в сливочном масле — до четырех недель, а в замороженных продуктах могут оставаться на неопределенный срок. От человека к человеку бруцеллез не передается.

Хроническая форма бруцеллеза может привести к серьезным осложнениям, таким как менингит, артрит, энцефалит, гепатит, бронхит, анорексия, пневмония, а также к нарушениям координации, зуду и жжению при мочеиспускании или половом контакте, атрофии зрительного нерва, а также воспалению лимфоузлов, яичек и простаты у мужчин, маточных труб и матки у женщин.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области сняли ограничения из-за пастереллеза.

Никита Егоров