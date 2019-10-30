СМИ: зрители не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов

Больше половины фильмов, которые профинансировало Министерство культуры с 2015 года, зрители в кинотеатрах почти не смотрели.

Всего за 4 года ведомство выдало деньги на съемку 155 картин, из них 80 фильмов в кинотеатрах увидели меньше 10 000 зрителей, то есть проката у них почти не было. При этом более чем у 30 картин не набралось и 1000 зрителей, пишут «Ведомости» со ссылкой на государственную базу данных продажи кинобилетов (ЕАИС).



Например, ни один человек не увидел в кинотеатрах комедию «Любовь без правил», которая получила 6 млн рублей, и фильм «Весури» от продюсера Александра Тютрюмова. Еще одну его картину «Бесславные придурки» посмотрели 230 зрителей. На обе картины бюджет России выделил 56 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на программу по возмещению части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино в России, планируют выделить свыше 3,7 млрд рублей компенсаций.