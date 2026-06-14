Опрос: 85% россиян считают себя патриотами

48% россиян считают, что человек, критикующий власть, может считаться патриотом

Фото: Динар Фатыхов

Около 85% россиян смело относят себя к патриотам, а 10% не могут признаться в любви к родине — следует из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Взгляды на природу патриотизма тоже различаются: например, 30% участников считают, что каждый гражданин должен быть патриотом, но большинство (65%) уверены: это личное дело каждого человека.

Что касается формирования патриотических чувств, 46% опрошенных полагают, что ключевую роль играет воспитание, тогда как 41% считают, что причины патриотизма лежат в чем‑то другом и специальное воспитание не так важно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Опрос также затронул разные аспекты, связанные с патриотизмом. Например, большинство респондентов не считают, что отсутствие любви к природе родного края (64%), истории страны (62%) или предпочтение зарубежной культуры (51%) автоматически лишают человека статуса патриота. Также многие не видят противоречия между патриотизмом и жизнью или работой за границей (38%) либо критикой власти (48%).

Ранее ВЦИОМ назвал топ-5 жизненных ценностей российских подростков.

Ильназ Юсупов