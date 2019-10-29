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Белгородский губернатор предложил отменить домашние задания в школе

22:35, 29.10.2019 1
Белгородский губернатор предложил отменить домашние задания в школе
Фото: realnoevremya.ru

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко выразил мнение, что школьные домашние задания — «это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя».

«Все домашние задания нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня. Поручил департаменту образования пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему», — приводит его слова RT.

Ранее Роспотребнадзор РФ рассказал, сколько школьникам нужно времени на подготовку домашнего задания. Так, ученикам 2-х и 3-х классов следует тратить на его выполнение не более полутора часов в день. В 4-5-х классах домашнему заданию рекомендуется уделять не менее двух часов в день, в 6—8-х — два с половиной часа, в 9—11 классах — до трех с половиной часов.

ОбществоОбразование
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 окт
    Интересно, а как наши дети будут посещать учреждения дополнительного образования: музыкальные школы, например? Если у ребенка есть желание ходить на какой-либо кружок, то из-за этих школ полного дня, он просто не сможет посещать подобные заведения. Так получается?
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