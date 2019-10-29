Белгородский губернатор предложил отменить домашние задания в школе

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко выразил мнение, что школьные домашние задания — «это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя».

«Все домашние задания нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня. Поручил департаменту образования пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему», — приводит его слова RT.

Ранее Роспотребнадзор РФ рассказал, сколько школьникам нужно времени на подготовку домашнего задания. Так, ученикам 2-х и 3-х классов следует тратить на его выполнение не более полутора часов в день. В 4-5-х классах домашнему заданию рекомендуется уделять не менее двух часов в день, в 6—8-х — два с половиной часа, в 9—11 классах — до трех с половиной часов.